Unibail-Rodamco-Westfield Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes, der dabei hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Unibail-Rodamco-Westfield wird der 7-Tage-RSI aktuell mit 48,71 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI dagegen zeigt einen überverkauften Zustand an und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und Diskussionsintensität bezüglich Unibail-Rodamco-Westfield hat sich im vergangenen Monat nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie über den aktuellen Schlusskursen liegen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Stimmung gegenüber Unibail-Rodamco-Westfield überwiegend negativ ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung der Aktie hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Unibail-Rodamco-Westfield gemischte Bewertungen erhält, mit neutralen und negativen Tendenzen in Bezug auf die Stimmung und Diskussionen sowie einer positiven Tendenz in der technischen Analyse.