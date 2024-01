Unibail-Rodamco WE löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Unibail-Rodamco-Westfield hat sich in den sozialen Medien als überwiegend negativ erwiesen, wie unsere Analysten gemessen haben. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren größtenteils schlecht, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auch in den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Unibail-Rodamco-Westfield diskutiert.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Unibail-Rodamco-Westfield derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 65,2 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie mit "Gut" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse der Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs 31,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +13,79 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes gegenüber Unibail-Rodamco-Westfield festgestellt, weshalb die Aktie in diesem Bereich mit einem "Schlecht" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt erhält Unibail-Rodamco-Westfield daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.