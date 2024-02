Unibail-Rodamco WE Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse von Unibail-Rodamco-Westfield-Aktien zeigt, dass sie derzeit ein "Gut"-Rating erhalten. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass der Schlusskurs (70,56 EUR) deutlich über dem Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von +34,79 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von +7,66 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,82, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Unibail-Rodamco-Westfield.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um die Aktie in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über die Aktie geführt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen waren hingegen mehr positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit wird Unibail-Rodamco-Westfield insgesamt als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.