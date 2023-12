Unibail-Rodamco WE Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Unibail-Rodamco-Westfield wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,47 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,15 an, dass Unibail-Rodamco-Westfield überverkauft ist. Zusammen ergibt sich somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Unibail-Rodamco-Westfield durchschnittlich ist, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmungsänderung.

Eine technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie ergibt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Wert des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 bzw. 50 Handelstage liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie überwiegend positiv sind. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.