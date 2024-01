Unibail-Rodamco WE Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger: Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Aktienkurse beeinflussen. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zusätzlich griffen die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen auf, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" führt.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48,71 Punkten, was ein "Neutral"-Rating ergibt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Technische Analyse: Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Betrachtet man den 200-Tages-Durchschnitt, so erhält die Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Unibail-Rodamco-Westfield auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.