Unibail-Rodamco WE Aktie: Analyse und Ausblick für Investoren

Die aktuelle Kursentwicklung der Unibail-Rodamco WE Aktie liegt bei 49.68 EUR und weist eine negative Abweichung von -4.39 Prozent zum GD200 (51.96) auf, was aus charttechnischer Sicht als negativ zu bewerten ist. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der vergangenen 50 Tage darstellt, notiert bei 55.99, somit signalisiert dies ein “Schlecht” Signal für den Aktienkurs mit einer Abweichung von -11.27 Punkten.

Unibail-Rodamco WE: Analysten sehen attraktive Kaufmöglichkeiten

In den letzten drei Monaten haben Analysten keine eindeutige Empfehlung für die Unibail-Rodamco WE Aktie ausgesprochen. Allerdings wird der Titel von institutioneller Seite langfristig als “Gut” bewertet. Dieses Rating spiegelt sich auch in aktuellen Berichten wider, wobei das durchschnittliche Rating des letzten Monats als “Gut” eingestuft wird....