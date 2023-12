Uni-president China Holdingsadr Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "UNI-PRESIDENT CHINA":

Die Uni-president China-Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine starke Performance gezeigt, die mit 7,21 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment, das von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Uni-president China-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (49,12) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungslage der Anleger als auch die Intensität der Diskussionen zeigen keine bedeutende Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt gemischte Signale. Der GD200 liegt bei 6,83 HKD, während der Aktienkurs bei 5,31 HKD um -22,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 von 5,32 HKD zeigt jedoch nur eine geringe Abweichung von -0,19 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Uni-president China-Aktie basierend auf Dividende, Relative Strength Index, Sentiment und technischer Analyse.