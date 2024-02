Uni-president China Holdingsadr Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Uni-president China betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 36,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 66,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Uni-president China also als "Neutral" bewertet.

Auf den sozialen Medien gibt es derzeit eher neutrale Diskussionen über Uni-president China, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Anlegerstimmung wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab.

Die technische Analyse zeigt, dass die Uni-president China-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt wird die Uni-president China-Aktie aufgrund der genannten Kriterien mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung und einem "Schlecht"-Rating auf Basis der technischen Analyse versehen.