TJX Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Tjx Cos-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,43 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt wird die Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,38 liegt, während das Branchen-KGV bei 35,6 liegt. Auf fundamentaler Basis erhalten sie deshalb eine "Gut"-Empfehlung.

In den sozialen Medien wurden Tjx Cos in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden auch berechenbare Signale herausgefiltert, die zu 2 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal führten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung auf der Grundlage der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tjx Cos-Aktie liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (41,28) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.