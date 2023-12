Uni-president China Holdingsadr Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Aktienkurs von Uni-president China zeigt eine Rendite von -27,74 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"), was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -12,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Uni-president China mit 14,92 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Uni-president China eine Dividendenrendite von 7,21 % aus, was 3,55 Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel von 3,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien sowie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Uni-president China daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Uni-president China von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.