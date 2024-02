Uni-President China Aktie: Der absolute Knall!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger bezüglich der Uni-president China-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 bei 56,34 und der RSI25 bei 64,86, was darauf hindeutet, dass die Uni-president China-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die charttechnische Bewertung zeigt, dass der aktuelle Kurs der Uni-president China-Aktie mit -28,3 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 5 HKD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -9,8 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich verzeichnet die Uni-president China-Aktie eine Rendite von -33,08 Prozent im letzten Jahr, was 14,86 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Bereich "Nahrungsmittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite -18,6 Prozent, und die Uni-president China-Aktie liegt aktuell 14,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.