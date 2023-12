Uni-President China Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Uni-president China-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Uni-president China derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,8 HKD, während der Kurs der Aktie bei 5,25 HKD liegt, was einer Abweichung von -22,79 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Uni-president China eine Dividendenrendite von 7,21 % auf, was 3,55 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance von Uni-president China in den letzten 12 Monaten sowohl im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" als auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche deutlich schlechter ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.