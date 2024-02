Uni-President China Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Aktie von Uni-president China wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 6,32 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 4,57 HKD, was einem Unterschied von -27,69 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 5,03 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -9,15 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Uni-president China-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Aktie von Uni-president China als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Uni-president China beträgt 36,62, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,54, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls eine neutrale Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergibt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung zu.

Insgesamt ergibt sich für die Uni-president China-Aktie sowohl aus technischer Analyse, Sentiment und Buzz, als auch aus Sicht der Anleger eine neutrale Bewertung.