Uni-President China Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Uni-president China wurde von den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft. In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie 6,85 HKD, während der tatsächliche Kurs bei 5,37 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 5,32 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In fundamentalen Kriterien wird die Aktie aufgrund des niedrigen KGVs von 14,02 als "günstig" eingestuft. Im Branchenvergleich erzielte Uni-president China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,17 Prozent, was zu einer Underperformance von -6,72 Prozent im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" führt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit -6,17 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

