Uni-Klinikmitarbeiter Gießen und Marburg treten wieder in Warnstreik

GIESSEN (dpa-AFX) - Beschäftigte des privatisierten Uni-Klinikums Gießen und Marburg (UKGM) wollen erneut ihre Arbeit niederlegen, um ihrer Forderung nach sicheren Jobs Nachdruck zu verleihen. Am kommenden Dienstag sowie Donnerstag (22. und 24. November) seien zwei Warnstreiktage geplant, teilte die Gewerkschaft Verdi am Freitag mit. Aufgerufen zu dem Ausstand sind die die nicht-ärztlichen Beschäftigten jeweils von Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht. "Wir wollen ein deutliches Signal an Arbeitgeber und Politik senden: Schluss mit dem Streit zu Lasten der Beschäftigten", sagte Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm laut Mitteilung.