Uni Bio Science ist zurück!

Uni-bio Science wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,32 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 39,02 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf Dividendenrendite schüttet das Unternehmen im Vergleich zur Branche Biotechnologie keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 0,05 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,06 HKD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut", da die Aktie einen Abstand von +20 Prozent zum GD200 aufweist. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,05 HKD einen Abstand von +20 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Uni-bio Science liegt bei 25, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,5 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtbewertung von "Gut" eingestuft.