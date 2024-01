Uni Bio Science Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Uni-bio Science beträgt 15,79 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich über einen Zeitraum von 25 Tagen erstreckt, beläuft sich auf 25,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Für Uni-bio Science ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien, was zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Uni-bio Science im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 0 % aus, was 3,47 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Sektor "Gesundheitspflege" ergibt sich eine Rendite von 22,03 Prozent, was 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite von Uni-bio Science mit 39,82 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.