Uni Bio Science Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Aktienkurs von Uni-bio Science hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") eine Rendite von 22,03 Prozent erzielt, was mehr als 39 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,78 Prozent verzeichnete, konnte Uni-bio Science mit 39,82 Prozent deutlich darüber liegen. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Uni-bio Science festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Uni-bio Science liegt bei 15,79, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,68, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für 25 Tage ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Uni-bio Science ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,23 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Biotechnologie" beträgt 39, was eine Differenz von 84 Prozent darstellt. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein "Gut"-Rating.