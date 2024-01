Uni Bio Science Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Uni-bio Science liegt bei 36, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Neutral" eingestuft. Wenn der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Uni-bio Science bei 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden: Wer derzeit in die Aktie von Uni-bio Science investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,47 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Bereich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Uni-bio Science-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,05 HKD. Der letzte Schlusskurs (0.079 HKD) weicht somit um +58 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,05 HKD) weist mit dem letzten Schlusskurs eine Abweichung von +58 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Uni-bio Science-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Eine weitere Bewertung erfolgt in Bezug auf Sentiment und Buzz, wobei die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt wird. In den vergangenen Monaten zeigte die Aktie von Uni-bio Science in Bezug auf Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung eine eher durchschnittliche Aktivität im Netz. Daher wird Uni-bio Science insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.