Uni Bio Science Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Uni-bio Science hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") als sehr positiv erwiesen, mit einer Rendite von 22,03 Prozent, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche liegt Uni-bio Science mit einer Rendite von 53,51 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -31,48 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Diese beeindruckende Wertentwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Uni-bio Science eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Uni-bio Science.

In fundamentalen Analysen zeigt sich, dass die Aktie von Uni-bio Science mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,23 deutlich niedriger bewertet ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (38,33). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung auf Basis der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 3,7). Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Uni-bio Science eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.