Uni Bio Science Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) der Uni-bio Science-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Gut"-Rating, da der Kurs der Aktie um 35 Prozent über dem GD200 liegt. Jedoch zeigt der GD50 einen Abwärtstrend von -10 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Dividendenrendite von Uni-bio Science um 3,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Uni-bio Science laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet, da ihr KGV bei 6 liegt, während vergleichbare Unternehmen ein Durchschnitts-KGV von 37 haben. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.