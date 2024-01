Uni-Asia Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Uni-asia hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 20,02 Prozent liegt Uni-asia mehr als 27 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -7,42 Prozent erzielt hat, liegt Uni-asia mit 27,44 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Uni-asia bei 0,94 SGD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 0,925 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,6 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,91 SGD, was einer Differenz von +1,65 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Uni-asia liegt bei 44,44, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf 51,92 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Uni-asia ergeben. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Aufgrund dessen wird Uni-asia in diesen Kategorien ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Uni-asia daher in allen Bereichen ein "Neutral"-Rating.