UniTtec Aktie: Das macht sprachlos!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Unittec beträgt 443. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt das KGV von Unittec jedoch deutlich höher. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Unittec weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Unittec zeigt die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In technischer Hinsicht ist die Aktie von Unittec aktuell -8,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf +0,97 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten konnte Unittec eine Performance von 33,19 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 17,68 Prozent gestiegen sind. Dadurch ergibt sich eine Outperformance von +15,51 Prozent im Branchenvergleich für Unittec. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Unittec 22,19 Prozent über dem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.