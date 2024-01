UniTtec Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Für Unittec wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 57,89 Punkten, was bedeutet, dass die Unittec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 68,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Unittec in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Unittec ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 443,18, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Unittec-Aktie von 8,25 CNH mit -0,24 Prozent Entfernung vom GD200 (8,27 CNH) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 9,11 CNH auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Unittec eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.