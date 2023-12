UniTtec Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie auf den ersten Blick erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf, während Unittec mit einem Wert von 443,18 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Abweichung von +7,57 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens im Bereich der einfachen Charttechnik von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Unittec-Aktie liegt bei 82,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich hingegen bei 54, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor, hat die Unittec-Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt, was zu einer Gesamtbewertung dieser Stufe als "Gut" führt.