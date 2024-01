UniTtec Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unittec liegt mit einem Wert von 443,18 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Elektronische Geräte und Komponenten", was einer Neutralbewertung entspricht. Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Unittec-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis, was ebenfalls zu einer Neutralbewertung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für Unittec. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer positiven Bewertung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Unittec-Aktie bei 8,27 CNH verläuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 8,54 CNH etwas über dieser Linie, was einem Abstand von +3,26 Prozent entspricht. Allerdings liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 9,09 CNH, was einer Differenz von -6,05 Prozent entspricht und somit ein schlechtes Signal für die Unittec-Aktie darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.