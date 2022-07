UniSector: HighTech A: Sind das schon Schnäppchenpreise?

Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 27. Dezember 2021. Der Preis betrug derweil 208,07 Euro. Seit dem Kurshoch fiel fiel der Preis des Fonds um -16,47 Prozent. Die Kapitalanleger von UniSector: HighTech A mussten also in den letzten 207 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen. Chartanalyse sieht VerkaufssignalViele Analysten greifen auf die Instrumente der technischen Analyse zurück, um das potenzial eines… Hier weiterlesen