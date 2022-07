UniRak Nachhaltig A: In welche Richtung geht es jetzt?

Der Kurs des luxemburgischen Fonds hatte vergangene Woche nur eine Richtung: Norden! 87,08 Euro verzeichnete der Kurs von UniRak Nachhaltig A noch vor einer Woche. Heute liegt dieser bei 95,23 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursgewinn von 9,36 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze 8,15 Euro. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe… Hier weiterlesen