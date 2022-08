UniGlobal Assets führt Echtzeit-Währungsumrechner ein

Southampton, England (ots/PRNewswire) -Der Devisenhändler von heute ist sich der Bedeutung des Zugangs zu verlässlichen Informationen bewusst, wenn er handelsbezogene Entscheidungen trifft. In einem unbeständigen Umfeld können Daten das Risiko minimieren und eine große Anzahl von Fehlern verhindern sowie bei der Erkundung neuer Möglichkeiten helfen. Aus diesem Grund hat das angesehene Online-Brokerage-Unternehmen UniGlobal Assets (https://uniglobal-assets.com/de/) die Erweiterung seiner Handelsplattform um einen Echtzeit-Währungsumrechner angekündigt, der allen registrierten Nutzern zur Verfügung steht.„Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung auf dem Devisenmarkt, aber auch auf anderen Märkten, wissen wir, wie man den Puls fühlt", kommentiert Dietmar Heiter, Sprecher von UniGlobal Assets. „Die aktuellen Marktbedingungen verlangen von den Marktteilnehmern besondere Vorsicht - und es ist unsere Aufgabe als verlässliche Handelsmarke, unseren Kunden ein Umfeld zu bieten, das es ihnen ermöglicht, klug zu handeln. Wir hoffen, dass wir damit auch ein Beispiel für andere Handelsmarken geben können, was den Standard des Kundendienstes betrifft, den sie übernehmen solltenJust in time In letzter Zeit ist ein verstärkter Einfluss geld- und fiskalpolitischer Entscheidungen auf die Währungspaare, insbesondere auf die großen, zu beobachten. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage eine große Unsicherheit in Bezug auf die Regierungs- und Regulierungspolitik besteht. Glücklicherweise hilft der von UniGlobal Assets angebotene Währungsumrechner, einen Teil dieser Volatilität auszugleichen, da er alle paar Sekunden mit Daten aus vertrauenswürdigen Quellen aktualisiert wird. Darüber hinaus ist es durch Verschlüsselungstechnologie gesichert, so dass die bereitgestellten Daten nicht manipuliert werden können.„Dies ist Teil unserer Unternehmensstrategie, die auf der Überzeugung beruht, dass Wissen Macht bedeutet", fügte Heiter hinzu. „Wir werden diesen Modus Operandi im Interesse unserer geschätzten Kunden so lange beibehalten, wie wir in diesem Geschäft tätig sind, und das ist eine GarantieÜber UniGlobal AssetsUniGlobal Assets hat seinen Sitz in Europa und bedient Kunden auf der ganzen Welt (in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften) und ist heute ein führender Name in der Branche, vor allem dank der Bedeutung, die das Unternehmen dem Datenschutz, der Kundenbetreuung und der Geschwindigkeit beimisst. Die Marke ist besonders stolz auf ihr vielseitiges Forex-Angebot, das mehr als 65 Haupt-, Neben- und exotische Paare umfasst, aber auch Instrumente aus anderen Bereichen wie Kryptowährungen, Indizes und Rohstoffen. Alle Kunden erhalten vollen Zugang zum UniGlobal Assets-Betreuungsteam (https://uniglobal-assets.com/de/contact/), 24 Stunden am Tag und 5 Tage die Woche. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniglobal-assets.com (https://uniglobal-assets.com/).Pressekontakt:Dietmar Heiter,Sprecher von UniGlobal Assets,support@Uniglobalassets.com,+441632960462Original-Content von: UniGlobal Assets, übermittelt durch news aktuell