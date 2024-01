UniFirst Aktie: Das wird teuer!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Unifirst -Ma liegt der RSI derzeit bei 87,06, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Unifirst -Ma derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 168,87 USD, während der Aktienkurs bei 163,36 USD um -3,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 173,4 USD, was einer Abweichung von -5,79 Prozent entspricht. Insgesamt wird dies als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Unifirst -Ma liegt derzeit bei 0,79 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,23 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger sich verbessert hat, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Unifirst -Ma-Aktie daher ein "Gut"-Rating.