UniFirst Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie der Unifirst-Ma haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Diese Entwicklung wird durch unsere Analyse deutlich aufgezeigt, weshalb wir der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung geben.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unifirst-Ma-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 48 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch wir auch hier zu einer "Neutral"-Einstufung gelangen.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Unifirst-Ma-Aktie wird als "Neutral" bewertet, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Obwohl keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das mittlere Kursziel bei 160 USD, was einer Erwartung von -12,53 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Unifirst-Ma niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt erhält die Aktie der Unifirst-Ma nach unserer Bewertung sowohl in der Stimmung und Diskussionsstärke, als auch im RSI und in der Dividendenpolitik ein "Neutral" bis "Schlecht"-Rating.