UniFirst Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Unifirst-Ma ist derzeit laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 169,54 USD liegt, was bedeutet, dass der Aktienkurs (180,32 USD) um +6,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 169,76 USD weist mit +6,22 Prozent eine positive Abweichung auf. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wird die Stimmung für Unifirst-Ma als "Neutral" eingestuft. Es gab in den letzten Wochen kaum Veränderungen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 160 USD, was einer Erwartung von -11,27 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unifirst-Ma mit einem Wert von 32,66 darauf hin, dass die Aktie deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 53,9. Dies entspricht einer Unterbewertung von 39 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den Titel.