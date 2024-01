UniFirst Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse der Unifirst-Ma-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 169,12 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 180,41 USD, was einem Unterschied von +6,68 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 173,3 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs liegt mit +4,1 Prozent Unterschied auf ähnlichem Niveau. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Unifirst-Ma-Aktie beträgt 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Unifirst-Ma.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,79 Prozent und liegt damit 4,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion vergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität bei Unifirst-Ma. Die Rate der Stimmungsänderung war zudem positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Unifirst-Ma in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".