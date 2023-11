Unfassbare Entwicklung bei Siemens Energy!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat am Dienstag an den Börsen klar verloren. Die Kurse fielen um mehr als 7 %, die Aktie schaffte es am Ende nicht einmal mehr, sich über der Marke von 11 Euro zu halten. Eine kleine oder auch eine große Katastrophe. Das ist der Preis für die Gamesa-Tochter. Gamesa bereitet noch immer massive Probleme.

Gamesa zieht Siemens Energy nach unten!

Gamesa soll rund 400 Millionen einsparen, gab Siemens Energy am Dienstag dann kund, um das Thema schließlich auf seine Seite zu ziehen. Das gelang offenbar nicht. Die Börsen rechnen es Siemens Energy erschwerend an, dass insgesamt – auch durch Gamesa – ein Verlust von über 4 Mrd. Euro am Ende dieses Geschäftsjahres zu Buche stehen wird.

Analysten sind noch zuversichtlich – aber wie lange? Oder ist der Verlust am Ende angesichts der vorhergehenden Gewinne...