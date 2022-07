Unfassbar: Plug Power toppt Nel Asa – Nasdaq-Durchbruch!

Finanztrends Video zu Nasdaq



Liebe Leser, die Aktie von Plug Power hat an der Nasdaq nun einen bedeutenden Durchbruch geschafft, so zumindest sehen es Analysten. Der Kurs an der US-Börse konnte immerhin um gut 5,6 % klettern. Dies ist insofern bedeutend, als Plug Power damit an den Fersen von Nel Asa hängt. Die Norweger ziehen derzeit die gesamte Branche an Wasserstoff-Unternehmen, nachdem es am… Hier weiterlesen