Nach Unfall in Wuppertal - Entgleister Güterwaggon wird geborgen

WUPPERTAL (dpa-AFX) - Die Bahn hat am Montagnachmittag mit der Bergung des in Wuppertal entgleisten Güterwaggons begonnen. Dazu sei ein Schienenkran in Einsatz, sagte ein Bahnsprecher. Neben Zügen des Fernverkehrs sollen demnach auch einzelne S-Bahnen an der Unfallstelle vorbeigelassen werden.

Die Einschränkungen im Regionalverkehr bleiben aber vorerst bestehen. "Ich denke, das wird uns schon noch ein paar Tage beschäftigen", sagte der Bahnsprecher. Eine genaue Prognose sei aber noch nicht möglich. Von insgesamt vier Gleisen waren am Montagabend zwei befahrbar. Ob man mit der Bergung des verunglückten Waggons noch am Montag oder erst am Dienstag fertig wird, war laut dem Bahnsprecher noch unklar.

Ein Güterwaggon war am Montagmorgen beim Rangieren am Bahnhof Langerfeld entgleist und hatte die Oberleitung beschädigt. Der Unfall hatte weitreichende Folgen für den Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen. Weil zeitgleich etwas weiter nördlich die Strecke zwischen Duisburg und Essen planmäßig für Bauarbeiten gesperrt ist, waren gleich zwei für den Nah- und Fernverkehr wichtige Verbindungen zwischen den Großstädten im Rheinland und in Westfalen dicht./gba/DP/jha