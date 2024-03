Unesco: Wiederaufbau der Wissenschaft in der Ukraine kostet Milliarden

PARIS (dpa-AFX) - Der Wiederaufbau der vom russischen Angriffskrieg zerstörten wissenschaftlichen Infrastruktur in der Ukraine wird nach Ansicht der UN-Kulturorganisation Unesco eine Milliardensumme kosten. In einer am Montag in Paris veröffentlichte Studie schätzt die Organisation die Kosten auf mehr als 1,26 Milliarden US-Dollar. Den Angaben zufolge wurden mehr 1400 Gebäude und Labore in mehr als 177 Einrichtungen zerstört.

"Da die Situation für die wissenschaftliche Gemeinschaft immer kritischer wird, müssen wir ihre Forschungsarbeit in der Ukraine schützen und unterstützen", sagte die Generaldirektorin der Unesco, Audrey Azoulay. Wissenschaftler, Ingenieure und andere Experten seien für den Wiederaufbau des Landes von entscheidender Bedeutung.

Besonders betroffen sei die wissenschaftliche Infrastruktur in der Region Charkiw. Außerdem müssten 750 wissenschaftliche oder technische Geräte ganz oder teilweise ersetzt werden, was allein rund 46 Millionen Dollar kosten werde.

Besorgniserregend sei die Situation rund um das Institut für Sicherheitsprobleme von Kernkraftwerken bei Saporischja. Hier seien wesentliche Instrumente für die Überwachung der Atomindustrie gestohlen oder zerstört worden. Das stelle eine große Bedrohung für die Sicherheit in der Region dar, so die Unesco.

Auch die teilweise Besetzung durch die russische Armee habe schwerwiegende Folgen: 18 wissenschaftliche Institute mussten demnach verlegt werden, wobei einige Studien nicht fortgesetzt werden konnten. Fast 30 Prozent der Wissenschaftler seien inzwischen gezwungen, aus der Ferne zu arbeiten; entweder aus dem Ausland oder sie mussten innerhalb der Ukraine fliehen./rew/DP/ngu