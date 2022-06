Underperformer ist die Kurzform zu Market Underperformer und bedeutet in der Fachsprache der Börse soviel wie "verkaufen" oder auch "sell", denn wenn eine bestimmte Aktie oder auch ein anderes Wertpapier mit der Aussage oder dem Begriff "Underperformer" bewertet wird, so bedeutet dies in der Regel, dass es sich um eine Aktien handelt, deren Kursentwicklung schlechter bis wesentlich schlechter verlaufen wird… Hier weiterlesen