Under Armour, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Under Armour liegt bei 70,99, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 47,87 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält Under Armour daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich hat Under Armour in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,57 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,71 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,53 Prozent hatte, lag Under Armour 31,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Under Armour eingestellt waren. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Under Armour daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Under Armour auf 7,21 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,85 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,88 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,58 USD, was einer Distanz von +3,56 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält Under Armour in der technischen Analyse daher die Gesamtnote "Gut".