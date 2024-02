Under Armour Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Aktienkurs von Under Armour hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um -6,04 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -9,05 Prozent für Under Armour entspricht. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Under Armour 5,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Under Armour veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Under Armour-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,82 USD liegt, was einem Unterschied von +9,68 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich jedoch ein letzter Schlusskurs von 7,86 USD, nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,51 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Under Armour-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte bei Under Armour eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Under Armour für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.