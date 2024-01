Under Armour Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertung haben kann. In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Under Armour eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Under Armour bei -20,57 Prozent, was mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von 2,57 Prozent erzielt, liegt Under Armour mit 23,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Aktieneinschätzung. Obwohl überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Under Armour. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Bei Under Armour liegt der 7-Tage-RSI bei 65,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da Under Armour weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 49,52).

Insgesamt erhält Under Armour daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Analysepunkte.

Under Armour kaufen, halten oder verkaufen?

