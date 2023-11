Under Armour Aktie: Ist das wirklich wahr?

Under Armour hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um -1,96 Prozent gefallen. Dies bedeutet, dass Under Armour im Branchenvergleich um -12,75 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 2,04 Prozent, wobei Under Armour 16,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich hat Under Armour eine Unterperformance gezeigt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Die Stimmung für Under Armour hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie in der Internet-Kommunikation deutlich wurde. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen jedoch keine außergewöhnliche Aktivität für Under Armour festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die Under Armour-Aktie ein Durchschnitt von 7,66 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 6,72 USD, was einem Unterschied von -12,27 Prozent entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der derzeit bei 6,55 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (+2,6 Prozent) wie der 50-Tages-Durchschnitt ist, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser kurzfristigeren Analyse. Insgesamt wird die Aktie von Under Armour charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Under Armour beträgt der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen 26,61, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,16, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt führt dieser Wert zu einer Bewertung als "Gut".