Under Armour Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse für die Aktie von Under Armour zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,21 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,82 USD ist. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +8,46 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 7,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,96 Prozent als "Neutral" betrachtet wird. Zusammenfassend ergibt sich damit die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Under Armour ist ein wichtiger Stimmungsindikator und zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen wurde jedoch vermehrt über negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionen über Under Armour eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Under Armour im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -20,57 Prozent erzielt hat, mehr als 31 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 23,13 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.