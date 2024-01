Die Under ArmourC-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die technische Analyse von Under Armour zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,21 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,85 USD steht. Dies entspricht einer Distanz von +8,88 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 7,58 USD, was einem Abstand von +3,56 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Under Armour daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Under Armour liegt bei 70,99, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, ist mit 47,87 neutral. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für Under Armour.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren, auch wenn die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Under Armour daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat Under Armour in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,57 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,15 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,71 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Under Armour 31,09 Prozent unter dem Durchschnittswert. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.