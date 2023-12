Under ArmourC-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert, wobei eine Ausprägung von 23,77 für Under Armour eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beläuft sich auf 30,14, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Under Armour mit einer Rendite von -11,26 Prozent mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -11,16 Prozent schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Under Armour verläuft derzeit bei 7,18 USD, während der Aktienkurs selbst bei 8,59 USD liegt, was einen Abstand von +19,64 Prozent ergibt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +20,48 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger gewinnt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Under Armour-Aktie somit ein "Gut"-Rating.