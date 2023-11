Under ArmourC Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Sentiment und Buzz: Die Stimmung und Diskussionen im Internet können die Einschätzungen zu Aktien maßgeblich beeinflussen. Die Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Under Armour wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderungen blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um Under Armour wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend negative Meinungen geäußert, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Under Armour bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wurde.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Under Armour ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Under Armour-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 18,97, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,27, der für diesen Zeitraum zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ergibt daher einen Wert von "Gut".

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Under Armour-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 7,24 USD. Der letzte Schlusskurs (7,66 USD) weicht somit um +5,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,65 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +15,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Under Armour-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.