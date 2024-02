Under ArmourC Aktie: Was jetzt zu tun ist!

In den letzten Wochen konnte bei Under Armour eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher erhält Under Armour in Bezug auf die Stimmung ein "Schlecht"-Rating. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion haben sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche hat Under Armour in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -6,04 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -9,05 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Under Armour mit -9,19 Prozent unter dem Durchschnitt von -3,29 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Aktie von Under Armour wird auch anhand der technischen Analyse bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,13 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,82 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Under Armour beträgt 39,1 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Under Armour für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" eingestuft.