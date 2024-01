Under ArmourC Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Under Armour wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" als schlecht bewertet, da er um mehr als 31 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" in den letzten 12 Monaten liegt Under Armour deutlich darunter. Die Aktie wird daher in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Under Armour auf 7,21 USD, während der aktuelle Kurs bei 7,82 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,46 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 7,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +1,96 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Under Armour liegt bei 65,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der sich auf 25-Tage-Basis bezieht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Under Armour veröffentlicht, jedoch wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass Under Armour in verschiedenen Bereichen neutral bewertet wird, während die Aktie in der technischen Analyse insgesamt ein gutes Rating erhält.