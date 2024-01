Under ArmourC Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Vergleich der Aktienkurse im Bereich der zyklischen Konsumgüter zeigt, dass Under Armour mit einer Rendite von -11,26 Prozent mehr als 22 Prozent unterhalb des Durchschnitts liegt. Im Vergleich zu der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", die eine mittlere Rendite von 2,98 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnet, liegt Under Armour mit 14,24 Prozent deutlich darunter. Diese Performance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 7,21 USD für Under Armour, während die Aktie selbst einen Kurs von 7,57 USD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,99 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,56 USD, was einen Abstand von +0,13 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für Under Armour.

Der Relative Strength Index (RSI) der Under Armour-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 90 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,07, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Analyse für Under Armour.

Die Stimmung der Anleger hat ebenfalls Einfluss auf die Einschätzung der Aktienkurse. Analysen von sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Under Armour in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Somit wird Under Armour hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.