Under ArmourC Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Das Stimmungsbarometer und der Buzz sind wichtige Indikatoren für die Stimmung rund um Aktien, neben den Analysen aus Bankhäusern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren haben wir die Aktie von Under Armour untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Gut"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Under Armour blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Neutral"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Under Armour bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Under Armour liegt bei 42,95, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und für die Under Armour bewegt sich der RSI bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird, und daher mit einem "Neutral" bewertet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse von Unter Armour auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Under Armour in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Under Armour hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Under Armour mit einer Rendite von -11,26 Prozent im vergangenen Jahr 10,66 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,59 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 2,27 Prozent. Under Armour liegt aktuell 13,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.